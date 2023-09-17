Традиційно, в атаці вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Росіяни скаржаться на спробу атакувати аеродром "Шайковка": пошкодився один з літаків
Що відомо про атаку "Шайковки"
За даними пропагандистів, ЗСУ нібито "атакували" стратегічний аеродром "Шайковка" у Калузькій області.
Український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28,
– стверджують окупанти.
Однак варто зауважити, що жодних відео- чи фотопідтверджень цієї інформації наразі немає.
До того ж окупанти кажуть, що це вже третя спроба атаки на аеродром. Так, у жовтні 2022 року там буцімто збили бойовий дрон, а у серпні цього року – цивільний коптер.
Попередні вибухи на аеродромі "Шайковка": що відомо
- Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року на військовому аеродромі в Калузькій області прогримів вибух. Російська влада одразу ж звинуватила Україну. Так, вибух буцімто спровокував український безпілотник. За інформацією російської сторони, постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.
- Окрім цього, на аеродромі "Шайківка" 21 серпня цього року було гучно. Там нібито впав ударний безпілотник. За словами пропагандистів, нібито український БпЛА близько 8:00 впав на територію аеродрому. Це буцімто був цивільний коптер із саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю.
- Однак на місці падіння дрона утворилася чимала вирва і почалася пожежа. Її загасили. Попередньо, жертв внаслідок інциденту немає.