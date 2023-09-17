Традиційно, в атаці вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Росіяни скаржаться на спробу атакувати аеродром "Шайковка": пошкодився один з літаків

Що відомо про атаку "Шайковки"

За даними пропагандистів, ЗСУ нібито "атакували" стратегічний аеродром "Шайковка" у Калузькій області.

Український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28,

– стверджують окупанти.

Однак варто зауважити, що жодних відео- чи фотопідтверджень цієї інформації наразі немає.

До того ж окупанти кажуть, що це вже третя спроба атаки на аеродром. Так, у жовтні 2022 року там буцімто збили бойовий дрон, а у серпні цього року – цивільний коптер.

Важливо! На аеродромі "Шайковка" базуються бомбардувальники Ту-22М3, з яких часто обстрілюють українські міста.

Попередні вибухи на аеродромі "Шайковка": що відомо