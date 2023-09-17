Традиционно, в атаке уже успели обвинить Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно об атаке "Шайковки"

По данным пропагандистов, ВСУ якобы "атаковали" стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области.

Украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28,

– утверждают оккупанты.

Однако следует отметить, что никаких видео- или фотоподтверждений этой информации пока нет.

К тому же оккупанты говорят, что это уже третья попытка атаки на аэродром. Так, в октябре 2022 года там якобы сбили боевой дрон, а в августе этого года – гражданский коптер.

Важно! На аэродроме "Шайковка" базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливают украинские города.

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