Попередньо, неподалік аеропорту в Адлері горить резервуар з паливом. До цього місцеві чули звук вибуху. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Сочі – масштабна пожежа

НП сталася близько 5:15 ранку 20 вересня. Величезний стовп диму зараз здійнявся над містом. До цього місцеві чули звук вибуху.

За даними росЗМІ, пожежа сталася в Адлерському районі, неподалік нафтобази та аеропорту Сочі. Зараз на місці працюють екстрені служби.

Згодом уточнили, що в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Окупанти стверджують, що спалах нібито міг стати наслідком атаки безпілотника.

Місцеві жителі повідомляють про гучний звук вибуху близько 5 ранку. Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 квадратів. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози розповсюдження вогню немає,

– повідомили пропагандисти.

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Водночас росіяни кажуть, що Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, не припинив роботу і працює в штатному режимі.

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