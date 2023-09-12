За даними місцевих телеграм-каналів, горить мазутна яма поряд із цистернами з паливом. У мережі також поширили відео з місця пожежі, на яких можна побачити чорний густий дим.

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Площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

У російському мнс заявили, що пожежу вже вдалось локалізувати. Також переконують, що обійшлося без постраждалих.

Поки що причини виникнення пожежі невідомі. Та й у майбутньому про них навряд чи розкажуть. Це вже звична практика для росіян.

В Росії усе частіше стаються пожежі