По данным местных телеграмм-каналов, горит мазутная яма рядом с цистернами с топливом. В сети также распространили видео с места пожара, где можно увидеть черный густой дым.

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Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В российском МИДе заявили, что пожар уже удалось локализовать. Также утверждают, что обошлось без пострадавших.

Пока причины возникновения пожара неизвестны. Да и в будущем о них вряд ли расскажут. Это уже обычная практика для россиян.

В России все чаще случаются пожары