Предварительно, недалеко от аэропорта в Адлере горит резервуар с топливом. До этого местные слышали звук взрыва. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Валит черный дым: в России произошел масштабный пожар на заводе смазочных материалов
В Сочи – масштабный пожар
ЧП произошло около 5:15 утра 20 сентября. Огромный столб дыма сейчас поднялся над городом. До этого местные слышали звук взрыва.
По данным росСМИ, пожар произошел в Адлерском районе, недалеко от нефтебазы и аэропорта Сочи. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Позже уточнили, что в Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина. Оккупанты утверждают, что вспышка якобы могла стать следствием атаки беспилотника.
Местные жители сообщают о громком звуке взрыва около 5 утра. В настоящее время на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар гасят с помощью пены, угрозы распространения огня нет,
– сообщили пропагандисты.
Пожар в Сочи: смотрите видео
В то же время россияне говорят, что Сочинский аэропорт, возле которого произошел пожар, не прекратил работу и работает в штатном режиме.
Масштабные пожары в России: последние новости
- Напомним, что ночью 13 сентября жители Москвы жаловались на "громкие звуки". Россияне говорили, что в городе также горели здания. В частности, пожар был замечен возле известной телебашни российской столицы – Останкинской башни.
- В Дагестане вечером 14 сентября загорелся масштабный пожар в жилом доме. Огонь охватил несколько этажей. Пожар вспыхнул в Семендере. По предварительным данным, причиной послужил взрыв газового баллона, расположенного в квартире на четвертом этаже.
- Кроме того, в ночь на 15 сентября эстафету пожаров принял Санкт-Петербург. Там эпически горел местный торговый центр.