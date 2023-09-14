Пожар вспыхнул в Семендере. По предварительным данным, причиной послужил взрыв газового баллона, расположенного в квартире на четвертом этаже. Детали рассказывают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Пламя охватило более 800 квадратных метров. Жители верхних этажей оказались в огненной ловушке. Они умоляли о спасении. Впоследствии их удалось эвакуировать с помощью подъемного крана. Погибших или пострадавших, традиционно для России, нет.

Обломки дома упали на припаркованные поблизости автомобили. Долгое время огонь не удавалось локализовать.

Россияне напуганы и делятся паническими сообщениями в соцсетях. Кроме того, публикуют жуткие кадры с места пожара.

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К слову, пожары в России происходят все чаще. Недавно эпически горела-пылала Москва. Кроме того, россияне напуганы "хлопком", который регулярно их посещает. Оккупанты наивно перемещают свою легендарную (спойлер – нет) "ПВО" по территории России. Как будто бы это им поможет.