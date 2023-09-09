Российская ПВО не перестает демонстрировать отрицательную эффективность. В то же время оккупанты решили ее переместить ближе к важнейшим объектам. Об этом сообщает движение АТЕШ.

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Его агенты зафиксировали перемещение зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" в Новомосковске (Тульская область). Кроме того, там заметили военный грузовик с боевым комплектом.

Говорится, что таким "переселением ПВО" оккупанты пытаются защитить стратегические заводы и логистические пути, расположенные в городе и окрестностях. В то же время, учитывая эффективность российского ПВО, более надежным оберегом мог бы стать даже "тульский пряник".

В АТЕШе напомнили оккупантам, что работают на всей территории России. За всеми сторонниками преступной власти пристально следят.

В России пылал "Кремной Эл"

"Хлопок" продолжает посещать территорию Россию и выбирает все более важные объекты. В частности, вечером 7 сентября сообщили, что горит завод "Кремный Эл" в Брянске. Важность такого "хлопка" трудно переоценить, ведь этот завод – второй в России производитель микроэлектроники: из нее 90% используют для военной сферы. Не успели россияне запаниковать от этого пожара, как "Кремной Эл" вспыхнул во второй раз.