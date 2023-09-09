Російська ППО не перестає демонструвати від'ємну ефективність. Водночас окупанти вирішили її перемістити ближче до найважливіших об'єктів. Про це повідомляє рух АТЕШ.

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Його агенти зафіксували переміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-СМ" у Новомосковську (Тульська область). Окрім того, там зауважили військову вантажівку з бойовим комплектом.

Мовиться, що таким "переселенням ППО" окупанти намагаються захистити стратегічні заводи та логістичні шляхи, розташовані у місті та околицях. Водночас, зважаючи на ефективність російської ППО, надійнішим оберегом міг би стати "тульський пряник".

В АТЕШ нагадали окупантам, що працюють на всій території Росії. За всіма прихильника злочинної влади пильно стежать.

У Росії палав "Кремній Ел"

"Бавовна" продовжує навідувати територію Росію й обирає все важливіші об'єкти. Зокрема, увечері 7 вересня повідомили, що горить завод "Кремній Ел" у Брянську. Важливість такої "бавовни" важко переоцінити, адже цей завод – другий у Росії виробник мікроелектроніки: з неї 90% використовують для військової сфери. Не встигли росіяни запанікувати від цієї пожежі, як "Кремній Ел" спалахнув вдруге.