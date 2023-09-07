Вдруг вспыхнул "Кремний Эл" – один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники. Очевидно, это подарок "хлопка" ко Дню военной разведки Украины. Но порадуются по этому случаю все украинцы. Потому что нам очень нравится, как оно горит. Детали о пожаре сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне уже жалуются из-за атаки каких-то "беспилотников". Их "увидел" и местный губернатор Александр Богомаз. Он заявил, что традиционно для России "пострадавших нет".

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Местные власти в очередной раз рассказали басню о работе "легендарной ПВО". Она вроде бы что-то там сбила. Возможно, Бабу Ягу, летевшую на метле над Брянском. Никаких реальных доказательств, что российская ПВО – эффективна, не было и не будет. Но басню о ней пропагандисты повторяют изо дня в день. Такое впечатление, что "ПВО" уже стала частью российского фольклора как Иван Дурень и Кощей Бессмертный.

Заметьте! К слову, в конце августа "хлопок" уже посещал "Кремний Эл". Сообщалось, что тогда поразили Цех номер 20. Там вспыхнул пожар. В то же время местные власти и тогда не обошлись без басни о "ПВО", которая "сбила беспилотники". Эта методичка сильно устарела, а чтобы придумать новую, россиянам не хватает креативности.

Почему "Кремный Эл" – так важен

Кремний Эл – второй в России производитель микроэлектроники. По данным Defence Express, 90% производства уходит в военную продукцию. В частности, на определенном этапе "Кремный Эл" приобщен даже к производству "Искандеров". Россия инвестирует в завод колоссальные суммы. Только, по официальным данным, там работают около 1 700 работников.

Россиянам, которым в этот вечер "тревожно", стоит понять: все только начинается. И "хлопок" в их городах будет только набирать обороты.