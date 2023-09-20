Утром 20 сентября в Сочи произошел большой пожар. Недалеко от аэропорта в Адлере пылала нефтебаза, сообщает 24 Канал.
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Россияне жалуются о беспилотнике
По данным российских СМИ, причиной воспламенения резервуара с дизельным топливом стала атака беспилотника. Дрон-камикадзе якобы врезался в нефтебазу.
Россияне говорят, что, мол, пожар уже удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники следственного комитета и спецслужбы.
Напомним, чрезвычайная ситуация произошла около 5:15 утра. Над городом поднялся огромный столб дыма. А местные сообщали о звуке взрыва.
Впоследствии оккупанты заявили, что в Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина. Россияне утверждают, что вспышка якобы могла стать следствием атаки беспилотника. Площадь пожара составила около 100 квадратов, отмечали пропагандисты.
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- 17 сентября россияне жаловались, что, мол, неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу в Орле. Там вспыхнуло мощный пожар.
- В течение двух дней жителям Шебекино было страшновато. 17 сентября там звучала сирена. Местные СМИ писали о прилете на одно из предприятий города. В администрации тем временем сначала отрицали какие-либо прилеты, а затем признали попадание одного снаряда на территорию промышленного предприятия за пределом жилой застройки. Включение сирены там назвали "технической ошибкой".
- Взрывы в городе звучали и 19 сентября. На сегодня известно, что "пришельцам" удалось повредить линии электропередачи.