По словам очевидцев, на этой нефтебазе сосредоточено большое количество топливных резервуаров. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Нефтебазу под Рязанью пытались атаковать неизвестные БПЛА

Российские пропагандисты рассказывают, что эта атака якобы произошла в половине пятого утра 17 сентября на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе России. В частности, оккупанты утверждают, что якобы беспилотник самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина.

Однако, как утверждают россияне, дрон "только оставил небольшую вмятину на резервуаре". Пропагандисты также сказали, что российские правоохранители уже пытаются установить, откуда был запущен этот неизвестный беспилотник.

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этой атаки. Кроме этого, настоящие масштабы повреждений на нефтебазе узнать сложно, поскольку россияне обычно скрывают правдивую информацию от общества.

Под Воронежем беспилотник взорвался при осмотре Росгвардией

Российские телеграм-каналы также сообщают, что в тот же день под Воронежем беспилотник взорвался во время его осмотра сотрудниками Росгвардии.

В частности, пропагандисты утверждают, что утром 17 сентября местные жители обнаружили на 25 километре трассы "Воронеж – Нововоронеж", на территории совхоза "Воронежский" неизвестный беспилотник. Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии, и когда они начали осматривать беспилотник, он взорвался.

Россияне отметили, что пострадавших в результате этого инцидента якобы нет. Кроме этого, оккупанты не отмечали, есть ли повреждения на территории их совхоза под Воронежем.

В России в последнее время довольно громко