Пешеходов на надземном переходе не было. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Во Владивостоке самосвал влетел в пешеходный виадук
По данным росСМИ, самосвал влетел в свалившийся на трассу во Владивостоке виадук. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель забыл опустить кузов.
Кроме самого шофера – никто не пострадал. Он жив и ждет врачей.
Последствия ДТП во Владивостоке / фото росСМИ
На месте уже начала накапливаться большая пробка, движение возможно только по тротуару.
Самосвал влетел в виадук: смотрите видео
Другие ДТП в России
- Напомним, что ранее в Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" более 25 автомобилей попали в ДТП. Однако вскоре количество автомобилей возросло до 32, среди которых 25 легковушек и 7 грузовиков, из одного из которых разлился битум.
- В России на трассе Хабаровск – Комсомольск произошла смертельная ДТП. В результате аварии есть очень много погибших и пострадавших. Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением на повороте, после чего транспорт съехал в кювет и упал на бок. Предварительно, автобус перевозил вахтовых рабочих. В результате ДТП 8 человек погибли. Также пострадали 22 человека.
- Также российские военные в очередной раз попали в ДТП. Авария произошла в Воронежской области на трассе Белгород – Россош. В результате аварии пострадали 7 человек, в том числе 6 военнослужащих – они служили в Росгвардии в Мордовии и водитель другого автомобиля. С травмами разной степени тяжести их доставили в местную больницу.