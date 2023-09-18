Пешеходов на надземном переходе не было. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Во Владивостоке самосвал влетел в пешеходный виадук

По данным росСМИ, самосвал влетел в свалившийся на трассу во Владивостоке виадук. Как оказалось, это произошло из-за того, что водитель забыл опустить кузов.

Кроме самого шофера – никто не пострадал. Он жив и ждет врачей.

Последствия ДТП во Владивостоке / фото росСМИ

На месте уже начала накапливаться большая пробка, движение возможно только по тротуару.

Самосвал влетел в виадук: смотрите видео

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