В результате ДТП пострадали оккупанты. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России захватчики попали в аварию
Как стало известно, ДТП произошло в Ольховатском районе Воронежской области на трассе Белгород – Россошь. Российские военные двигались в составе колонны на бронированном КАМАЗе.
На встречу оккупантам вылетел другой грузовик, за рулем которого находился местный предприниматель, и они столкнулись.
В результате аварии пострадали 7 человек, в том числе 6 военнослужащих – они служили в Росгвардии в Мордовии, и водитель другого автомобиля. С травмами разной степени тяжести их доставили в местную больницу.
ДТП в России / фото телеграм-канал "Baza"
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