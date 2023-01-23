Внаслідок ДТП постраждали окупанти. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії загарбники потрапили в аварію

Як стало відомо, ДТП сталася в Ольховатському районі Воронезької області на трасі Білгород – Россош. Російській військові рухалися у складі колони на броньованому КАМАЗі.

На зустріч окупантам вилетіла інша вантажівка, за кермом якої знаходився місцевий підприємець, і вони зіткнулися.

Внаслідок аварії постраждали 7 осіб, зокрема 6 військовослужбовців – вони служили у Росгвардії у Мордовії, та водій іншого автомобіля. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до місцевої лікарні.



ДТП у Росії / фото телеграм-канал "Baza"

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