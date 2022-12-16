Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що слідчі вже відкрили кримінальну справу стосовно цієї аварії.

Зверніть увагу Якщо не ракетами, то в ДТП: на Донбасі російські війська постійно вбивають людей в аваріях

У Росії сталася чергова смертельна ДТП

Аварія сталася на 178 кілометрі траси Хабаровськ – Комсомольськ. Водій автобуса не впорався з керуванням на повороті, після чого транспорт з'їхав у кювет та впав на бік. Попередньо, автобус перевозив вахтових робітників.

Внаслідок ДТП 8 осіб загинули. Також постраждали 22 особи. 19 поранених на вертольотах перевезли до Хабаровська, ще трьох відпустили на амбулаторне лікування.



Смертельна ДТП у Росії / фото росЗМІ



Внаслідок ДТП загинули 8 осіб / фото росЗМІ

Депутат "Єдиної Росії" збив дитину та залишив її помирати на дорозі

Російський депутат збив дитину та втік з місця аварії пообіді 30 жовтня. У постраждалої черепно-мозкова травма.

Так, у Татарську Новосибірської області держави-агресора водій переїхав дитину та втік.

Російські ЗМІ зазначили, за кермом автомобіля був депутат Татарського району Сєргєй Мамонтов. До речі, він є членом партії "Єдина Росія".

Місцеві жителі повідомили, що дитину доставили в реанімацію з переломом стегна та черепно-мозковою травмою.