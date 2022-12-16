Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело по поводу этой аварии.

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В России произошло очередное смертельное ДТП

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск – Комсомольск. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте, после чего транспорт съехал в кювет и упал на бок. Предварительно автобус перевозил вахтовых рабочих.

В результате ДТП 8 человек погибли. Также пострадали 22 человека. 19 раненых на вертолетах перевезли в Хабаровск, еще троих отпустили на амбулаторное лечение.



Смертельное ДТП в России / фото росСМИ



В результате ДТП погибли 8 человек / фото росСМИ

Депутат "Единой России" сбил ребенка и оставил его умирать на дороге

Российский депутат сбил ребенка и скрылся с места аварии после обеда 30 октября. У пострадавшей черепно-мозговая травма.

Так, в Татарске Новосибирской области государства-агрессора водитель переехал ребенка и скрылся.

Российские СМИ отметили, за рулем автомобиля находился депутат Татарского района Сергей Мамонтов. Кстати, он является членом партии "Единая Россия".

Местные жители сообщили, что ребенка доставили в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.