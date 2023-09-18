Пішоходів на надземному переході не було. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Владивостоці самосвал влетів у пішохідний віадук

За даними росЗМІ, самосвал влетів у віадук, який звалився на трасу у Владивостоці. Як виявилось, це сталося через те, що водій забув опустити кузов.

Крім самого шофера – ніхто не постраждав. Він живий і чекає на лікарів.

Наслідки ДТП у Владивостоці / фото росЗМІ

На місці вже почав накопичуватися великий затор, рух можливий лише тротуаром.

Самосвал влетів у віадук: дивіться відео

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