Пішоходів на надземному переході не було. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Владивостоці самосвал влетів у пішохідний віадук
За даними росЗМІ, самосвал влетів у віадук, який звалився на трасу у Владивостоці. Як виявилось, це сталося через те, що водій забув опустити кузов.
Крім самого шофера – ніхто не постраждав. Він живий і чекає на лікарів.
Наслідки ДТП у Владивостоці / фото росЗМІ
На місці вже почав накопичуватися великий затор, рух можливий лише тротуаром.
Самосвал влетів у віадук: дивіться відео
Інші ДТП у Росії
- Нагадаємо, що раніше у Новгородській області на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" понад 25 автомобілів потрапили у ДТП. Однак незабаром кількість автівок зросла до 32, серед яких 25 легковиків та 7 вантажівок, з однієї з яких розлився бітум.
- У Росії на трасі Хабаровськ – Комсомольськ сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії є дуже багато загиблих та постраждалих. Як стало відомо, водій автобуса не впорався з керуванням на повороті, після чого транспорт з'їхав у кювет та впав на бік. Попередньо, автобус перевозив вахтових робітників. Внаслідок ДТП 8 осіб загинули. Також постраждали 22 особи.
- Також російські військові вкотре потрапили у ДТП. Аварія сталася у Воронезькій області на трасі Білгород – Россош. Внаслідок аварії постраждали 7 осіб, зокрема 6 військовослужбовців – вони служили у Росгвардії у Мордовії, та водій іншого автомобіля. З травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до місцевої лікарні.