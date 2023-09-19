Детали сообщают РосСМИ, информирует 24 Канал. Местные жители начали жаловаться из-за взрыва сразу после 00:00. Впоследствии вроде бы прозвучали еще несколько "хлопков".

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Через некоторое время стало известно, что в Шебекинском районе проблемы со светом. Местные власти уже выдали очередное "эпическое" заявление о работе "легендарной" (спойлер – нет) российской "ПВО". Она вроде бы сбивала "неизвестные объекты".

Пострадавших, как обычно для России, нет. Однако без официально признанных убытков не обошлось: сообщили о повреждении линий электропередачи.

Местных жителей пытаются успокоить. Однако они паникуют в чатах.

Шебекино – не впервые "тревожно"

"Хлопок" регулярно посещает Шебекино. Он напоминает россиянам, которые поддерживают геноцид украинцев, что расслабляться не стоит. В прошлый раз взрывы прогремели 17 сентября. Тогда местные власти официально признали попадание (очевидно, не хватило креатива выдать очередную порцию абсурда). Заявили о прилете на территорию предприятия.

Ранее Кирилл Буданов – глава ГУР МО – подчеркнул, что Украина не нарушает правила войны. Среди гражданского населения на территории России – ноль жертв.