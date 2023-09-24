В Курске раздался мощный взрыв, его услышали в разных районах. Губернатор заявил о беспилотнике, который атаковал административное здание в Центральном округе.

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День в российском городе начался громко. Местные власти визжат об атаке беспилотников. Пока известно о работе одного из них – он якобы атаковал административное здание. Губернатор заявив, что у него повреждена крыша.

Сети в это время делятся видео самого момента "прилета".

В момент ЧП жители Курска слышали с улицы серию взрывов, после чего в небе появился темный дым.

Интересная деталь. 2023 года День города Курск будет праздновать 24 сентября. Такое решение было принято в мэрии.

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