Російські ЗМІ пишуть, що кілька областей опинилися під прицілом дронів. Там вже охрестили це "атакою київського режиму", передає 24 Канал.

Дивіться також Вночі Росія вдарила по Україні ракетою X-59 і 20 "Шахедами": українські захисники збили всі цілі

Росію нібито атакувало понад 30 БпЛА

У ворожому міноборони написали, що над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областям збивали безпілотники. Мовиться одразу про 33 ударних дрони літакового типу, як "перехопили".

Губернатори Волгограда та Ростова повідомляють про успішну роботу ППО та відсутність будь-яких жертв чи руйнувань. Зокрема, над Волгоградською областю нібито збили 2 БпЛА. Деталей збиття над іншими областями Росії поки немає.

У мережу потрапило відео дрона в Ростовській області.

Дрон в Ростовській області: дивіться відео

Однак окупанти, ймовірно, знову будуть стверджувати, що нічого не відбувається та заявлятимуть про колосальні успіхи роботи протиповітряної оборони, однак звичайні росіяни ще під час так званої атаки обговорювали "хлопки".

Дрони атакують Росію