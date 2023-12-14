Власне, у ніч проти 14 грудня дрони літали над Московською та Калузькою областями Росії. Джерела 24 Каналу зазначають, що це була операція Головного управління розвідки Міноборони нашої держави.

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Безпілотники атакували Росію

Уточнимо, що достеменно невідомо, які саме об'єкти намагалися уразити наші БпЛА під Москвою та Калугою. Однак, вочевидь, вони неабияк стривожили росіян.

Атака дронів на Росію у ніч проти 14 грудня була спецоперацією ГУР Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях,

– констатує джерело.

Водночас пропагандисти Кремля з посиланням на міноборони ворожої держави запевняють, що так звана "російська ППО" вночі нібито збила 9 безпілотників у Калузькій та Московській областях.

Хай там б що не говорили загарбники, але дещо очевидно стовідсотково – чиновники Росії вночі спали дуже погано. Зокрема, телеграм-канал мера Москви та губернатора Калузької області невтомно писали про БпЛА.

Як завжди, у Кремлі запевняють: "Обійшлось без руйнувань та постраждалих". Навіть уламки "збитих дронів" буцімто не пошкодили жодного об'єкта інфраструктури чи громадянина.

Що вигадують в Росії про атаку дронів на Москву і Калугу / Скриншоти з телеграм-каналів, зроблені 24 Каналом

Що могли уразити дрони

Ворожі телеграм-канали скаржаться, що метою безпілотників були військові частини Росії в Алабіно та Подольську – це населені пункти, що розташовані у Московській області.

Також вони інформують, що було гучно в районі Володарської нафтобази у Підмосков'ї. Власне, вночі на цьому об'єкті, ймовірно, навіть оголошували евакуацію співробітників.

Немає сумнів, що українські безпілотні апарати завдаватимуть клопотів загарбникам до тих пір, допоки триватиме війна Росії проти нашої держави. Окупанти можуть в будь-який момент полегшити своє життя, забравшись геть з території України, однак, очевидно, їм подобається насолоджуватися нічними звуками польотів та вибухів дронів.