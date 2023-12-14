Собственно, в ночь на 14 декабря дроны летали над Московской и Калужской областями России. Источники 24 Канала отмечают, что это была операция Главного управления разведки Минобороны нашего государства.

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Беспилотники атаковали Россию

Уточним, что неизвестно, какие именно объекты пытались поразить наши БПЛА под Москвой и Калугой. Однако, очевидно, они изрядно встревожили россиян.

Атака дронов на Россию в ночь на 14 декабря была спецоперацией ГУР Минобороны. Цели беспилотников были в Московской и Калужской областях,

– констатирует источник.

В то же время, пропагандисты Кремля со ссылкой на минобороны вражеского государства уверяют, что так называемая "российская ПВО" ночью якобы сбила 9 беспилотников в Калужской и Московской областях.

Что бы там ни говорили захватчики, но кое-что очевидно стопроцентно – чиновники России ночью спали очень плохо. В частности, телеграм-канал мэра Москвы и губернатора Калужской области без устали писали о БПЛА.

Как всегда, в Кремле уверяют: "Обошлось без разрушений и пострадавших". Даже обломки "сбитых дронов" якобы не повредили ни одного объекта инфраструктуры или гражданина.

Что придумывают в России об атаке дронов на Москву и Калугу / Скриншоты из телеграм-каналов, сделанные 24 Каналом

Что могли поразить дроны

Вражеские телеграм-каналы жалуются, что целью беспилотников были военные части России в Алабино и Подольске – это населенные пункты, расположенные в Московской области.

Также они информируют, что было шумно в районе Володарской нефтебазы в Подмосковье. Собственно, ночью на этом объекте, вероятно, даже объявляли эвакуацию сотрудников.

Нет сомнения, что украинские беспилотные аппараты будут тревожить захватчиков до тех пор, пока будет продолжаться война России против нашего государства. Оккупанты могут в любой момент облегчить свою жизнь, убравшись прочь с территории Украины, однако, очевидно, им нравится наслаждаться ночными звуками полетов и взрывов дронов.