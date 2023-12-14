Першим про атаку невідомих дронів заявив так званий мер Москви Сєргєй Собянін. За його даними, безпілотників нібито летів на Москву, пише 24 Канал з посиланням на ворожі телеграм-канали.

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Що відомо про атаку безпілотників по Росії

Сьогодні вночі (14 грудня – 24 Канал) силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву,

– побідкався Собянін.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, нібито немає ані руйнувань, ані постраждалих. Однак фахівці екстрених служб працювали там.

Згодом вже вдосвіта Собянін знову поскаржився на атаку невідомого дрона, який нібито також намагався атакувати Москву, проте його нібито знищили у Наро-Фомінському міському окрузі.

Також губернатор Калузької області Владислав Шапша вдосвіта 14 грудня написав, що нібито вночі на території Сухіничського району засоби ППО Росії також збили один дрон. На місці буцімто працювали оперативні групи, але постраждалих та руйнувань традиційно не було.

До речі, вдосвіта російське міноборони взялось звітувати про нібито "успішну" роботу їхнього ППО. Зокрема, вороги вже заявили про нібито аж 9 безпілотників, які намагались атакувати Росію.

Цікаво, що зазвичай мешканці російських регіонів, які атакують дрони, часто бідкались через звуки роботи ППО чи падіння уламків дронів. Проте цього разу росіяни мовчать, а міноборони тільки звітує про "ППО".

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