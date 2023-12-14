Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що й самі по собі "Ланцети" є небезпечними для українських сил. А дрон, який оснащено тепловізором, створить ЗСУ ще більше перешкод. Проте ситуація не безвихідна.

Читайте також Зайдуть в тил ворога до 40 кілометрів: Україна має перші зразки власних дронів типу "Ланцет"

Взимку особливо небезпечні

"Ланцет", за словами військового експерта, є дуже гарним безпілотником, зокрема в режимі камікадзе, і він додає ЗСУ чимало клопоту. До речі, Ланцет" є копією ізраїльського дрона Hero-400EC, проте не відомо, як росіяни отримали оригінал з Ізраїля.

Коли ж "Ланцет" отримає тепловізор, це буде великою проблемою для українських сил – вночі, а також, що важливо, взимку,

– зауважив Світан.

Влітку "тепло" можна сховатись за "зеленкою" – за деревами та кущами. А взимку на контрасті будь-яке джерело тепла помітне, зокрема й на далекій відстані.

"Ланцет" В британській розвідці назвали перевагу російських "Ланцетів", які призначені для ураження наземної техніки та інших цілей на лінії фронту та в тилу противника. Головна їхня перевага в тому, що ці дрони можуть тривалий час баражувати, відстежуючи ціль, а потім стрімко атакувати її.

Як розв'язати проблему

"Проте цю проблему можна вирішити, зокрема розкиданням у достатній кількості теплових пасток. Наприклад, розташовувати теплові шашки на певній місцевості, і вночі через них росіяни не зможуть виявити реальну ціль", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Саме тому окупанти "розстрілюють" українські позиції тепловими шашками. Тим самим вони створюють "екран", який заважає роботі тепловізорів. Такий спосіб використовується, коли потрібно сховати на кілька хвилин якесь пересування від снайперів чи контролю вночі.

Як теплові пастки можна використовувати багато чого – від свічок, що горять, до палаючих шин. Вони будуть відвертати та нівелювати усі можливості тепловізора.

Українські сили знайдуть механізм, як уникнути проблем від модернізованого "Ланцета". Проте реально це серйозна проблема, про яку потрібно говорити,

– наголосив Роман Світан.

Також треба шукати засоби боротьби з "Ланцетами" як такими, починаючи від системи радіоелектронної боротьби до зеніток, які працюють по цих дронах також доволі успішно.

Як російська армія удосконалює "Ланцети"