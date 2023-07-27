Звісно ж окупанти називають перебільшені цифри у межах своєї пропаганди. Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Росія виготовляє "Ланцети"

Росіяни намагаються шукати різні способи для обходу санкцій, які наклали на них партнери України. Це їм вкрай необхідно, щоб займатися виробництвом "Ланцетів".

Це додаткові виклики для українського сектору безпеки й оборони, захисників,

– зазначив представник ГУР МО.

Крім того, це додаткові аргументи для наших союзників, щоб збільшувати допомогу і підтримку України у звільненні територій від війська загарбників.

Юсов про виробництво "Ланцетів" у Росії: дивіться відео

Що відомо про "Ланцети"

"Ланцет" є баражуючим боєприпасом російського виробництва. Найбільше відомо про дві його модифікації – "Ланцет-1" і "Ланцет-3". Переважно окупанти використовують його по живій силі, автомобільній, легкоброньованій техніці, а також артилерії.

Основні характеристики дрона залежно від модифікації:

максимальна злітна вага – від 5 до 12 кг;

вага бойової частини – від 1 до 3 кг;

тип бойової частини – уламкова та уламково-фугасна;

швидкість під час горизонтального польоту – від 80 до 110 км/год;

швидкість під час пікірування – до 300 км/год;

радіус польоту – до 40 км;

час польоту – від 30 до 40 хвилин.

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