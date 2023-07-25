Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що Росія має дронову програму, яку вона розвиває.

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Обсяги – це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво,

– сказав представник ГУР.

Юсов наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", – додав він.

Що відомо про ZALA Lancet Це російський баражуючий боєприпас. Його швидкість руху в повітрі складає до 300 км/год, радіус польоту – до 40 кілометра. Максимальна вага дрона – 12 кілограма.

Російські окупанти використовують такі безпілотники переважно для пошкодження чи знищення великих цілей типу артилерійських систем та засобів ППО.