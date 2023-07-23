Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що росіяни знову почали бити по цивільних об'єктах ракетами, які призначені для зовсім інших цілей. Про це він сказав під час інтерв'ю.

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Чому ракетні обстріли змінилися

Представник ГУР МО вказав на дефіцит високоточної зброї у Росії.

Минулого року вони (росіяни – 24 Канал) могли за один удар використовувати від 80 до 100 – 110 крилатих ракет одного типу. Наприклад, Х-101. Зараз такої можливості вони не мають,

– пояснив розвідник.

Як зазначив Скібіцький, окупанти вчаться та змінюють тактику. Адже весь цей набір ракет має свою специфіку та особливості тактичного застосування. І це суттєво впливає на здатність нашої ППО збити ворожі цілі.

Як Росія модернізувала свої ракети

Заступник Кирила Буданова заявив, що у розвідці чітко знають про модернізацію деяких ракет окупантами. Як приклад він навів ракету Х-22, яка фактично стала Х-32. Також він повідомив про модернізацію протикорабельних "Оніксів".

Скібіцький нагадав, як восени 2022 року загарбники дуже часто обстрілювали Миколаївщину, Херсонщину та Одещину. Тоді було дуже багато підривів, а не влучань. За його словами, після модернізації своїх ракет окупанти, скоріше за все, знову почали застосовувати комплекси "Бал" та "Бастіон" проти цивільних об'єктів.

Також він нагадав про російські ЗРК С-300. Окупанти стали використовувати зенітні ракети як ракети типу "поверхня – поверхня". За його словами, росіяни покращують системи наведення та навігації й інші елементи, які дозволяють їм застосовувати ракети у варіанті "поверхня – поверхня".

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