До речі, ворог, зокрема, застосував балістичні ракети. У підсумку українська ППО знищила 9 ворожих цілей.

Важливо Обов'язково буде відповідь російським терористам, – Зеленський відреагував на удар по Одесі

Деталі нічної атаки на Одещину

Так, терористи застосували 19 ракет різних типів:

5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 повітряних цілей:

4 крилаті ракети морського базування "Калібр";

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

До речі, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Що відомо про масований обстріл Одеси 23 липня