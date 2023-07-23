На жаль, було влучання у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа. Про це інформує 24 Канал.

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Наслідки обстрілу собору в Одесі

Як розповів клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук, руйнування у соборі колосальні. Частина храму лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Також вилетіли всі вікна, ліпнина.

Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки. Після закінчення повітряної тривоги приїхали служби, ДСНС і все потушили,

– зазначив Пальчук.

Представник Одеської єпархії УПЦ наголосив, що з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Наслідки обстрілу храму / фото Суспільне

Зверніть увагу! Касперовська ікона Божої Матері – один з іконописних образів Богородиці, шанований як чудотворний. Це невелика ікона, написана на полотні та наклеєна на дошку. З 1918 року чудотворний образ перебував у Спасо-Преображенському соборі постійно. У 1936 році після знищення собору Касперовську ікону перенесли в Успенський собор, що став пізніше кафедральним.

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