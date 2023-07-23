К сожалению, было попадание в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Здание получило большие повреждения, внутри поднялся пожар. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия обстрела собора в Одессе

Как рассказал клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук, разрушения в соборе колоссальные. Часть храма осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Также вылетели все окна, лепнина.

Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи. После окончания воздушной тревоги приехали службы, ГСЧС и все потушили,

– отметил Пальчук.

Представитель Одесской епархии УПЦ подчеркнул, что из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Последствия обстрела храма / фото Суспильне

Обратите внимание! Касперовская икона Божией Матери – один из иконописных образов Богородицы, уважаемой как чудотворной. Это небольшая икона, написанная на холсте и наклеенная на доску. С 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, ставший позже кафедральным.

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