Кстати, враг, в частности, применил баллистические ракеты. В итоге украинская ПВО уничтожила 9 вражеских целей.

Важно Никакого оправдания, – Зеленский отреагировал на удар по Одессе, обещает ответ террористам

Детали ночной атаки на Одесщину

Так, террористы применили 19 ракет разных типов:

5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 9 воздушных целей:

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

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