Кстати, враг, в частности, применил баллистические ракеты. В итоге украинская ПВО уничтожила 9 вражеских целей.
Важно Никакого оправдания, – Зеленский отреагировал на удар по Одессе, обещает ответ террористам
Детали ночной атаки на Одесщину
Так, террористы применили 19 ракет разных типов:
- 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 9 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
Кстати, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.
Что известно о массированном обстреле Одессы 23 июля
- Ночью 23 июля несколько ракет нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.
- Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.
- По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно, будет изменен маршрут городского транспорта.
- Известно о 1 погибшем. Одного человека успешно деблокировали. 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы.
- На террористическую атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу не будет.
- Кстати, во время ночной атаки на Одессу враг повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы. К сожалению, было попадание в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Здание получило большие повреждения, внутри поднялся пожар.