Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький відреагував на новини про нібито нарощення загарбниками виробництва дронів-камікадзе в одному зі свіжих інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону "Ми – Україна". Про це інформує 24 Канал.

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Мета – обірвати логістичні канали

Як зазначив представник розвідки, Україна розцінює "Ланцети" як дрони-камікадзе, що здатні завдавати ударів на тактичну глибину. Разом з тим, справді, виробництво таких БпЛА не дуже складне.

Сьогодні ми це дійсно визнаємо. Це (дрон типу "Ланцет" – 24 Канал) один з ефективних засобів ураження Росії на тактичну глибину. Виробництво не дуже складне. Тут буде багато залежати від того, наскільки багато іноземних компонентів в такому озброєнні.

За словами Скібіцького, зараз усі зусилля України спрямовані на перекриття каналів постачання іноземних компонентів у Росію. "І це працює. За деякими видами озброєння. По високоточних ракетах є результат", – наголосив він.

Припиняється постачання іноземних компонентів. Росія намагається їх замінити своїми аналогами. Але точність та ефективність такої зброї уже точно менша, ніж це було на самому початку.

Водночас представник ГУР констатував, що чіпи з пральних машин не годяться для виробництва високотехнологічної зброї, зокрема, скажімо, сучасних систем навігації наведення. Тому загарбники даремно крали пральні машини в березні минулого року.

Загроза для енергоінфраструктури

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат нещодавно говорив про те, що ворог нарощує виробництво озброєння. Зокрема:

у Росії триває будівництво заводів з виробництва FPV-дронів;

окупанти збільшують виробництво безпілотників типу "Ланцет";

загарбники планують налагодити виробництво дронів типу "Шахед".

Це є одним зі сигналів стосовно того, що вже восени можуть відновитися удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ймовірно, загарбники знову намагатимуться занурити Україну в тотальну темряву.