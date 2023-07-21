ЗСУ така зброя теж не завадила б

Якщо брати загальні цифри, то американський аналітичний центр CSIS з посиланням на дані, отримані від наших військових, стверджує, що кожен місяць бійці Сил оборони України витрачають до 10 тисяч безпілотників різних типів. У цю цифру входять буквально всі можливі типи дронів, від квадрокоптерів до тих самих "Байрактарів".

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Тому цифра про мінімум 900 виготовлених "Ланцетів", – це не про те, що ми начебто мало виготовляємо безпілотників. Вона скоріше про те, що росіянам вдалось створити на диво універсальну в застосуванні й масову при цьому зброю.

Російська концепція передбачає застосування "Ланцетів" як інструменту контрбатарейної боротьби для ураження систем ППО загалом або їх окремих елементів, як то РЛС, намагаються навіть цілити по наших танках. З цього виходить, що "Ланцет" як класичний баражуючий боєприпас, може заодно займати нішу керованих снарядів та/або керованих ракет малої дальності.

Тим більш, як вважають західні джерела, вартість одного "Ланцета" коливається на рівні 35 тисяч доларів, що явно менше за ціну керованого снаряда західного зразка.

Дальність пуску "Ланцета", як відомо, становить 40 кілометрів. Якщо це справді так, то тут росіяни навіть мають можливість роботи у режимі "вільного полювання", навіть якщо це не завершується влучанням по нашій техніці.

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Окремої солі в історію про "Ланцети" додає той факт, що ЗСУ точно б не завадила зброя з аналогічним функціоналом. Навіть якщо у нас є ракети AGM-88 HARM для знищення російських РЛС, застосування в нештатному режимі із МіГ-29 пов'язане з певним ризиком для наших льотчиків.

Тому, якби мати щось "ланцетоподібне", це б точно помогло поберегти кадри та ресурс літаків на інші завдання. Наприклад, метання JDAM-ER по важливих цілях росіян поблизу лінії фронту.

Ну а мати подібну штуку для ведення контрбатарейної боротьби, особливо в умовах об'єктивного відставання по снарядах, якщо порівнювати з армією Росії – то тут переваги і так очевидні.

Що збурило колективне несвідоме українців

Тому можливо, шо коли росіяни видали пропагандистське відео із виробництва "Ланцетів" у колишньому ТРЦ, то наше колективне несвідоме збурилось насправді не фактом наявності такої зброї у ворога, а відсутністю такого ж у нас. Нам щось "ланцетоподібне" як зразок класичного баражуючого боєприпасу теж дуже треба.

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Ще могло збурити наше колективне несвідоме – це демонстрація "довгої волі" росіян по виробництву "Ланцетів". Корпуси на такі штуки, якщо судити з відео, крутять явно представники збіднілого "середнього класу", який в таких умовах точно буде мовчазним, в обмін на ситну пайку.

Окремо симптоматично виглядає робота управлінців російського ВПК серед дітей, аби звідти ростити собі кадри, здібні до виробництва цих самих безпілотників.

Є конспірологічна версія, що росіяни могли отримати технології під "Ланцет" начебто від Ізраїлю. Однак ця версія проростає з візуальної подібності "Ланцета" та керованої ракети Spike-NLOS. Якщо саме з такого ракурсу, то версія звучить як мінімум нелогічно.

Якщо вже шукати логічність, то можна припустити, що базою для російського "Ланцета" міг стати взагалі радянський розвідувальний БпЛА "Пчелка", який армія Росії використовувала навіть під час війни проти Грузії у 2008 році.