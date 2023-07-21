ВСУ такое оружие тоже не помешало бы

Если брать общие цифры, то американский аналитический центр CSIS со ссылкой на данные, полученные от наших военных, утверждает, что каждый месяц бойцы Сил обороны Украины тратят до 10 тысяч беспилотников разных типов. В эту цифру входят буквально все возможные типы дронов, от квадрокоптеров до тех же "Байрактаров".

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Поэтому цифра о минимуме 900 изготовленных "Ланцетов" – это не о том, что мы якобы мало изготовляем беспилотников. Она скорее о том, что россиянам удалось создать удивительно универсальное в применении и массовое при этом оружие.

Российская концепция предполагает применение "Ланцетов" как инструмента контрбатарейной борьбы для поражения систем ПВО в целом или их отдельных элементов, как РЛС, пытаются даже целиться по нашим танкам. Из этого следует, что "Ланцет" как классический баражирующий боеприпас может заодно занимать нишу управляемых снарядов и/или управляемых ракет малой дальности.

Тем более, как считают западные источники, стоимость одного "Ланцета" колеблется на уровне 35 тысяч долларов, что явно меньше цены управляемого снаряда западного образца.

Дальность пуска "Ланцета", как известно, составляет 40 километров. Если это действительно так, то здесь у россиян даже есть возможность работы в режиме "свободной охоты", даже если это не завершается попаданием по нашей технике.

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Отдельной соли в историю о "Ланцетах" добавляет тот факт, что ВСУ точно не помешало бы оружие с аналогичным функционалом. Даже если у нас есть ракеты AGM-88 HARM для уничтожения российских РЛС, применение в нештатном режиме МиГ-29 связано с определенным риском для наших летчиков.

Поэтому, если бы иметь что-то "ланцетовидное", это точно помогло бы сохранить кадры и ресурс самолетов на другие задачи. Например, метание JDAM-ER по важным целям россиян вблизи линии фронта.

Ну а иметь подобную штуку для ведения контрбатарейной борьбы, особенно в условиях объективного отставания по снарядам, если сравнивать с армией России – то преимущества и так очевидны.

Что возмутило коллективное бессознательное украинцев

Поэтому, возможно, что когда россияне выдали пропагандистское видео по производству "Ланцетов" в бывшем ТРЦ, то наше коллективное бессознательное возмутилось на самом деле не фактом наличия такого оружия у врага, а отсутствием такого же у нас. Нам что-то "ланцетовидное" как образец классического боражирующего боеприпаса тоже очень нужно.

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Еще могло взбудоражить наше коллективное бессознательное демонстрация "долгой воли" россиян по производству "Ланцетов". Корпуса на такие штуки, если судить по видео, крутят явно представители обедневшего "среднего класса", который в таких условиях точно будет молчаливым в обмен на сытную пайку.

Отдельно симптоматически выглядит работа управленцев российского ВПК среди детей, чтобы оттуда растить себе кадры, способные к производству этих беспилотников.

Есть конспирологическая версия, что россияне могли получить технологии под "Ланцетом" якобы от Израиля. Однако эта версия прорастает по визуальному подобию "Ланцета" и управляемой ракеты Spike-NLOS. Если именно по такому ракурсу, то версия звучит как минимум нелогично.

Если уж искать логичность, то можно предположить, что базой для российского "Ланцета" мог стать вообще советский разведывательный БПЛА "Пчелка", который армия России использовала даже во время войны против Грузии в 2008 году.