Эрдоган живет в собственных иллюзиях

МИД России предварительно сообщило о прекращении зернового соглашения. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также закрытие морского гуманитарного коридора и совместного координационного центра в Стамбуле.

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Таким образом, министерство обороны России своим фактическим объявлением морской блокады Украины действует в рамках тех задач, которые были поставлены перед ним Владимиром Путиным. Это довольно серьезное решение, которое должно опровергнуть саму возможность того, что кто-то подумает о шансах проведения собственного морского рейса с зерном без согласия на это России.

Украина подчеркнула, что будет обсуждать с партнерами, ООН и Турцией возможность организации морских конвоев в Черном море. Именно такому варианту сейчас собирается помешать Россия своим фактическим оглашением морской блокады.

Примечательно, что Путин до сих пор не разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который обещал связаться со своим российским коллегой и подчеркивал, что у него есть общая с Путиным позиция по продолжению действия зернового коридора. Мы еще раз убедились в самоуверенности турецкого руководителя и в том, что он, как и многие политики авторитарного типа, живет скорее своими иллюзиями о международной ситуации, чем реальным представлением о происходящем.

Путин сделал то, чего уже давно хотел

Эрдоган, похоже, до сих пор не понял, что он обязан продлению зернового соглашения исключительно тому, что Путин был заинтересован в его победе на выборах президента Турции, надеясь, что эта победа поможет усилить антизападные тенденции в турецкой внешней политике. По крайней мере, больше, чем если бы на выборах победил оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу.

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Путин в некой степени просчитался, потому что Эрдоган сейчас пытается найти общий язык с США, отказался от дальнейшей блокады евроатлантической интеграции Швеции, выступил за принятие в НАТО Украины и пытался продлить зерновое соглашение.

Однако Путину сейчас совершенно не нужно делать новые подарки руководителю Турции. Именно поэтому он сделал то, что хотел сделать буквально с первых недель после того, как начало функционировать зерновое соглашение – выйти из этого соглашения. Единственное, что мешало Путину – это президентские выборы в Турции, где он не хотел мешать победе Эрдогана. Теперь Путину ничего не мешает.

Эти ультиматумы, которые он продолжает ставить как условия возвращения России к зерновому соглашению, выглядят не желанием достичь реальных результатов, а попыткой обосновать свое решение.