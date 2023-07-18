Уникальное положение Турции

Само собой, из-за усиления северного фланга НАТО. Но еще больше из-за игры президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Очевидно, что речь идет не просто о разблокировке поставок американцами F-16 для Турции. В будущем наличие этих самолетов у нас и Турции со способностью их модернизации сделают контроль НАТО над Черным морем более эффективным.

Однако Эрдоган неслучайно начал говорить о возобновлении переговоров с Европейским Союзом о вступлении как своеобразной компенсации на согласие на членство Швеции в НАТО.

ЕС не может представить присоединение Турции – крупной мусульманской страны. Как минимум сегодня. Эрдоган это хорошо знает и хочет получить особое, в буквальном смысле "привилегированное" отношение со стороны ЕС. Он хочет, чтобы Турция стала уникальной страной, которая является "своей" и для Запада и для неЗапада. Так же, как он сейчас пытается стать уникальным посредником между Западом и путинским режимом.

Мы должны не просто привыкнуть к Турции, которая и прагматично и стратегически не будет однозначно выбирать между Россией и Западом или, например, Китаем и Западом. Мы должны научиться использовать это, когда это для нас выгодно, и влиять, когда это усиливает Россию.

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Более того – давление Турции на ЕС вызовет новую волну дискуссий, чем есть и чем не есть Европа. Эту дискуссию мы обязательно должны использовать для ускорения нашего вступления в ЕС. Быть одновременно авангардом и фронтиром Европы сложно и небезопасно, но Европа в этом заинтересована. Этот шанс нельзя упустить.