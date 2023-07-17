Парадоксальность российских действий

Мы можем увидеть, что на территории судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи стоят на разной стадии готовности сразу три ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт". Каждый из них должен брать на борт по 8 ракет "Калибр".

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Первый из них, "Циклон", уже формально введен в состав Черноморского флота России, второй еще проходит испытания, третий еще на достройке.

К концу 2023 года у россиян станет по меньшей мере на 2 носителя ракет "Калибр" больше, возможно – даже на 3 корабля такого класса.



Что происходит на заводе "Залив" в Керчи

Именно эти корветы, по замыслу врага, должны стать основой состава "Азовского военно-морского района", который должен базироваться во временно оккупированном Мариуполе. Да, здесь буквально выглядит, что россияне хотят по нам бить "Калибрамы" и из вод Азовского моря у побережья Бердянска и Мариуполя.

В чем-то выглядит парадоксальным, что во время столь полномасштабной войны Россия с ее континентальным типом мышления продолжает инвестировать в свой морской флот, особенно в сегмент, задействованный для ракетного террора против Украины.

Особенно, если учесть, что после потопления крейсера "Москва" у некоторых из россиян вообще были настроения на то, что весь их ВМФ нужно тоже пустить "под нож", а деньги высвободить на сухопутные войска.

Какая роль русского флота в войне

Если продолжать ресурсную составляющую – сейчас все 2 фрегата, 3 ракетных корвета и 5 субмарин в строю Черноморского флота могут выдать суммарный залп до 65 ракет "Калибр". Ввод в строй еще 2 – 3 корветов проекта "Каракурт" увеличивает эту цифру до 81 – 89 ракет этого типа.

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Но при этом всем сейчас российский ВПК производит за месяц лишь до 40 КР типа "Калибр" и до 60 дальнобойных ракет воздушного базирования всех типов.

Выходит, что российской "оборонке" нужно работать по меньшей мере 2 месяца, чтобы наработать на один полный залп всеми ракетоносителями в составе ЧФ России. Это может объяснять, почему в одной волне атаки россияне сейчас отстреливают столь мало "Калибров" – ну потому что экономят все типы ракет для чего-то более масштабного.

С другой стороны, похоже, в Кремле было принято "принципиальное решение", что флот должен демонстрировать хоть как-то свою полезность в войне против Украины, и при этом поглощать как можно меньше ресурсов.

Поэтому, собственно, и может иметь место тот момент, что хотя "Калибров" производят меньше крылатых ракет к стратегическим бомбардировщикам, россияне все равно упорно выводят именно корабли как платформы для новых ракетных атак.

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Тем более можем проследить и такую "оптимизацию" – пока Черноморский флот готовится принимать в состав новые ракетные корветы, Северный флот постепенно готовится сдать в утилизацию один из символов военно-морской мощи России. Речь идет об атомном крейсере "Петр Великий", единственном таком классе в строю ВМС России и формально крупнейшем боевом корабле в строю русского флота.

Такой корабль просто затратен в обслуживании, морально и физически устаревший, поэтому закономерно "идет на иглы".

Кроме всего прочего, теперь нужно иметь в виду, что "камни с неба" или "хлопок" на оккупантов в районе Керчи может падать не только через Крымский мост, но и через объекты на территории завода "Залив" также.