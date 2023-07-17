Зрительная иллюзия в российской пропаганде

Во-первых, основная часть программы, на которой фигурировал склад с "Ланцетами", снималась в одном и том же помещении, которое эпичностью партий, исчисляемых тысячами, не впечатляло. Например, на стендах в основном кадре суммарно было 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

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Во-вторых, в репортаже отмечают, что главе компании приходится перемещаться производственными цехами на сегвее, столь, мол, большое производство.

Однако в целом в репортаже большинство производственных цехов – это офисные помещения, а помещения с "Ланцетами" одно и то же.

В-третьих, благодаря этому репортажу стало ясно, что производственных цехов на предприятии всего два, а сборка "Ланцетов" происходит руками. То есть абсолютно никакой автоматизации процессов – ручной труд и крепостные. И каковы реальные темпы и масштабы такого производства?

В-четвертых, мне бросилось в глаза, что в помещение, где складывались якобы готовые "Ланцеты" и постоянно фигурировало в репортаже, словно других у них нет, колонны были с зеркалами. Это совершенно недопустимо на предприятиях, ведь создает зрительную иллюзию, что может привести к травматизму.

Однако для русского пропагандистского сюжета явно нужен был масштаб. Поскольку у них только одно складское помещение, которое с большой натяжкой захватит и поразит человека с наметанным глазом, то и были навешены зеркала для предоставления "масштаба".

По сути, иранские методы преувеличения и добавления масштабов в российской реализации.

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Враг хочет привлечь дополнительные инвестиции

"Ланцет" действительно стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую очень трудно решить имеющимися средствами и обеспечить 100% ей противодействие.

Однако благодаря этому репортажу становится понятно, что масштабы производства "Ланцетов" гораздо ограниченнее, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и количеству производимой продукции. Сами производственные процессы – это ручной труд.

С другой стороны, этот репортаж демонстрирует, что в России уделяется особое внимание производству баражирующих боеприпасов на медийном уровне. И появление его на "России-1" явно говорит о попытке привлечь дополнительные инвестиции. То есть цеху №3 и №4 и складу №2 таки скорее быть.