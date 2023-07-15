Учитывая ресурсы и имеющийся у нее потенциал. Вторая причина – Байден надеется, что сложатся обстоятельства, при которых Путин решит, что это не в интересах России экономически, политически и т.д.

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Путин уже проиграл в войне

Однако вместе с этим Байден подчеркнул, что не может предположить, как закончится война. Он надеется, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении и со временем это сможет создать возможности урегулирования путем переговоров. По мнению Байдена, Путин уже проиграл эту войну и не имеет возможности ее выиграть.

С этим последним утверждением следует согласиться, ведь главной задачей Путина, когда он начинал свою войну против Украины, было уничтожение нашего независимого государства, перевод локального конфликта, начатого в 2014 году, в великую войну. Мы помним эти планы российского президента.

Путин собирался создать в Киеве марионеточное правительство, а это должно было обеспечить проведение фейковых референдумов в восточных и южных регионах нашей страны. То есть фактически создать псевдоюридические возможности для того, чтобы так называемая "малороссия", границы которой были очерчены в крымской речи Путина еще в 2014 году, стала частью России. Позже, когда россияне оккупировали Херсонскую и Запорожскую области, Путин продемонстрировал, что он не шутил. Даже на части территории этих областей он провел референдумы о присоединении к России.

Однако план Путина о присоединении к России всей так называемой "малороссии" потерпел фиаско. Провалилась и идея создания в Киеве марионеточного правительства, которое связало бы Украину с Союзным государством России и Беларуси, чтобы впоследствии все три части этого государства объединились в единое государство под руководством Владимира Путина.

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Как известно, окончательно присоединение бывших советских республик в союзное государство с Россией во главе Кремля запланировано на 2030 год. Это должен быть политический триумф президента России.

Поскольку этот план Путина потерпел фиаско, то можно согласиться с американским президентом – Путин действительно проиграл войну.

На конструктивность Кремля надеяться не стоит

Что касается того, что Россия не может поддерживать войну вечно, то здесь тоже можно согласиться. Во время войны Россия израсходовала уже половину своего военно-технического потенциала. Даже танков в ВСУ сейчас больше, чем в оккупантов, о снарядном голоде говорит не только Евгений Пригожин. Появляются разногласия во взглядах на будущее войны у русских генералов.

Рано или поздно Путину придется, если не закончить войну, то хотя бы перейти на более низкую интенсивность. Вот такая война уже сможет тянуться долгие годы. Это и будет война на истощение.

Ну и насчет переговоров. Этот вопрос кажется достаточно дискуссионным. Пока я не вижу признаков, что политическое руководство России согласится на переговоры по прекращению войны в Украине. Для этого нужно, чтобы Путин действительно увидел, что Россия может столкнуться с экономическим крахом, что опасность в дальнейшем существовании его преступного режима.

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Однако пока Путин торгует со странами Глобального Юга, пока продает нефть Китаю и Индии, стоит надеяться, что эта ситуация не будет долгой, однако сколько она будет продолжаться также не знает никто, даже Байден. В нынешних экономических условиях Путин может позволить себе продолжать войну годами.

Поэтому я не считаю, что Байден и другие западные политики должны надеяться на конструктивность Кремля. Чем быстрее мы с вами осознаем, что Кремль не готов к переговорам, тем больше шансов понять, каким должен быть общий ответ на российскую угрозу.

По-моему, таким ответом должны быть эффективные гарантии безопасности для Украины. Гарантии помощи мы уже получили на Вильнюсском саммите. О гарантиях безопасности говорить не приходится – Украина их до сих пор не имеет. Теперь главная задача украинской дипломатии – добиваться этих гарантий на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Если Байден не хочет, чтобы война продолжалась даже после его президентства, нужно осознать, как следует действовать, чтобы Путин действительно желал окончания войны путем переговоров.