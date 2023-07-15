З огляду на ресурси та потенціал, який у неї є. Друга причина – Байден сподівається, що складуться обставини, за яких Путін вирішить, що це не в інтересах Росії економічно, політично тощо.

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Путін вже програв у війні

Однак разом з цим Байден підкреслив, що не може передбачити, як закінчиться війна. Він сподівається, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі, й з часом це зможе створити можливості врегулювання шляхом переговорів. На думку Байдена, Путін вже програв цю війну і не має жодної можливості її виграти.

З цим останнім твердженням варто погодитися, адже головним завданням Путіна, коли він розпочинав свою війну проти України, було знищення нашої незалежної держави, переведення локального конфлікту, розпочатого у 2014 році, у велику війну. Ми пам'ятаємо ці плани російського президента.

Путін збирався створити у Києві маріонетковий уряд, а той мав забезпечити проведення фейкових референдумів у східних та південних регіонах нашої країни. Тобто фактично створити псевдоюридичні можливості для того, щоб так звана "малоросія", кордони якої були окреслені у кримській промові Путіна ще у 2014 році, стала частиною Росії. Згодом, коли росіяни окупували Херсонську та Запорізьку області, Путін продемонстрував, що він не жартував. Навіть на частині території цих областей він провів референдуми про приєднання до Росії.

Однак план Путіна про приєднання до Росії всієї так званої "малоросії" зазнав фіаско. Провалилася й ідея створення у Києві маріонеткового уряду, який би пов'язав Україну з Союзною державою Росії та Білорусі, щоб згодом всі три частини цієї держави об'єдналися в єдину державу під проводом Владіміра Путіна.

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Як відомо, остаточно приєднання колишніх радянських республік у союзну державу з Росією на чолі Кремль запланував на 2030 рік. Це мав бути політичний тріумф президента Росії.

Оскільки цей план Путіна зазнав фіаско, то можна погодитися з американським президентом – Путін дійсно програв війну.

На конструктивність Кремля сподіватися не варто

Щодо того, що Росія не може підтримувати війну вічно, то тут також можна погодитися. Під час війни Росія витратила вже половину свого військово-технічного потенціалу. Навіть танків у ЗСУ зараз більше, ніж в окупантів, про снарядний голод говорить не тільки Євгєній Пригожин. З'являються розбіжності у поглядах на майбутнє війни у російських генералів.

Рано чи пізно Путіну доведеться, якщо не закінчити війну, то принаймні перейти на нижчу інтенсивність. Ось така війна вже зможе тягнутися довгими роками. Це і буде війна на виснаження.

Ну і щодо перемовин. Це питання видається досить дискусійним. Наразі я не бачу ознак, що політичне керівництво Росії погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні. Для цього потрібно, щоб Путін дійсно побачив, що Росія може зіткнутися з економічним крахом, що небезпека у самому подальшому існуванні його злочинного режиму.

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Однак поки Путін торгує з країнами Глобального Півдня, поки продає нафту Китаю та Індії, варто сподіватися на те, що ця ситуація не буде довгою, однак скільки вона триватиме також не знає ніхто, навіть Байден. У нинішніх економічних умовах Путін може дозволити собі продовжувати війну роками.

Тому я не вважаю, що Байден та інші західні політики мають сподіватися на конструктивність Кремля. Чим швидше ми з вами усвідомимо, що Кремль не готовий до перемовин, тим більше шансів усвідомити, якою має бути спільна відповідь на російську загрозу.

Як на мене, такою відповіддю мають бути ефективні гарантії безпеки для України. Гарантії допомоги ми вже отримали на Вільнюському саміті. Про гарантії безпеки годі й казати – Україна їх досі не має. Тепер головним завданням української дипломатії є добиватися цих гарантій на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

Якщо Байден не хоче, щоб війна продовжувалася навіть після його президентства, то потрібно усвідомити, як варто діяти, щоб Путін дійсно бажав закінчення війни шляхом перемовин.