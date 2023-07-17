Парадоксальність російських дій

Ми можемо побачити, що на території суднобудівного заводу "Залив" в тимчасово окупованій Керчі стоять на різній стадії готовності одразу три ракетні корвети проєкту 22800 "Каракурт". Кожен з них має брати на борт по 8 ракет "Калібр".

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Перший із них, "Циклон", уже формально введений до складу Чорноморського флоту Росії, другий – ще проходить випробування, третій – ще на добудові.

До кінця 2023 року в росіян стане щонайменше на 2 носії ракет "Калібр" більше, можливо – навіть на 3 кораблі такого класу.



Що відбувається на заводі "Залив" у Керчі

Саме ці корвети, за задумом ворога, мають стати основою складу так званого "Азовського військово-морського району", який має базуватись в тимчасово окупованому Маріуполі. Так, тут буквально виглядає, що росіяни хочуть по нас бити "Калібрами" і з вод Азовського моря біля узбережжя Бердянська та Маріуполя.

У чомусь виглядає парадоксальним, що під час настільки повномасштабної війни Росія із її континентальним типом мислення продовжує інвестувати у свій морський флот, особливо в той сегмент, що задіяний для ракетного терору проти України.

Особливо, якщо зважити на те, що після потоплення крейсера "Москва" у декого з росіян взагалі були настрої на те, що весь їх ВМФ треба теж пустити "під ніж", а гроші вивільнити на сухопутні війська.

Яка роль російського флоту у війні

Якщо продовжувати ресурсну складову – зараз усі 2 фрегати, 3 ракетні корвети та 5 субмарин в строю Чорноморського флоту можуть видати сумарний залп до 65 ракет "Калібр". Введення у стрій ще 2 – 3 корветів проєкту "Каракурт" збільшує цю цифру до 81 – 89 ракет цього типу.

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Але при цьому всьому зараз російський ВПК виготовляє за місяць лише до 40 КР типу "Калібр" і до 60 далекобійних ракет повітряного базування усіх типів.

Виходить, що російській "оборонці" треба працювати щонайменше 2 місяці, щоб напрацювати на один повний залп усіма ракетоносіями в складі ЧФ Росії. Це може пояснювати, чому в одній хвилі атаки росіяни зараз відстрілюють настільки мало "Калібрів" – ну бо економлять усі типи ракет для чогось масштабнішого.

З іншої сторони, схоже, в Кремлі прийняли "принципове рішення", що флот має демонструвати хоч якось свою корисність у війні проти України, і при цьому поглинати якомога менше ресурсів.

Тому, власне, й може мати місце той момент, що хоч "Калібрів" виготовляють менше, аніж крилатих ракет до стратегічних бомбардувальників, росіяни все одно вперто виводять саме кораблі як платформи для нових ракетних атак.

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Тим більше можемо простежити й таку "оптимізацію" – поки Чорноморський флот готується приймати до складу нові ракетні корвети, Північний флот поступово готується здати в утилізацію один із символів військово-морської міці Росії. Мовиться про атомний крейсер "Петр Великий", єдиний такого класу в строю ВМС Росії і формально найбільший бойовий корабель в строю російського флоту.

Такий корабель просто затратний в обслуговуванні, морально та фізично застарілий, тому закономірно "йде на голки".

Окрім всього іншого, тепер треба мати на увазі, що "каміння з неба" або ж "бавовна" на окупантів в районі Керчі може падати не тільки через Кримський міст, але й через об'єкти на території заводу "Залив" також.