Россия снова взялась поднимать ставки

Начну с выхода из сделки. Логика России в этом вопросе – пытаться нащупать варианты, в которых можно создавать прецеденты приостановки санкций без решения проблемы по существу. Напомню, что параллельно еще первому зерновому соглашению было прекращено ограничение на экспорт из России удобрений (всех видов), импорт части комплектующих для техники.

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Благодаря сверхприбылям на удобрениях (а цена взлетела в разы) Кремль частично компенсировал выпадение части нефтяных доходов и, играя на искусственном занижении цены для "своих", усиливал влияние на небогатые страны. Также, учитывая, что белорусский экспорт удобрений заблокирован, появлялся дополнительный рычаг давления и на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сейчас Россия попыталась потребовать выхода "Россельхозбанка" из-под ограничений (подключения к SWIFT) разморозки части активов в странах Евросоюза и несколько других "мелочей".

Но переговоры шли ни хорошо, ни плохо. То есть без гарантированных новых уступок. Шантаж в виде уменьшения количества пропускаемых кораблей (непроведение проверки российской стороной обзорных групп) также указывал на быстрое прекращение действия сделок.

На этом фоне проходит успешная атака Украины на Крымский мост. Ответить Кремлю, по сути, нечем. Кроме, конечно, использование этого кейса как повод сказать: "Мы обиделись, и мы ушли".

Если бы не было повода – все равно бы обиделись. Ведь есть необходимость в очередной раз поднять ставки, оживить разговоры о необходимости заморозки войны, а также создать небольшую нервозность на рынке, которая поднимет цены на продовольствие и, что самое главное, на удобрения.

Эрдоган может повторить подзабытую фразу

На этом подходим к терминам "возвращение" России к соглашению. Почему сентябрь? Потому что рынок удобрений – сезонный. Один из пиков заключения контрактов приходится на сентябрь – ноябрь. До возвращения к соглашению можно попробовать, используя ажиотаж, накрутить цены для не поддерживающих санкций стран, а затем и для всех остальных. И новый урожай зерна на экспорт уже будет готов к отправке.

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Последнее не менее важно, ведь мощности для длительного хранения зерна в России (как и в Украине) ограничены. То есть надо продавать урожай этого года, чтобы был смысл сеять следующего.

Может ли возвращение России произойти раньше? В полной мере. Здесь нужно внимательно следить за Турцией. Напомним, что перед бегством из Херсона россияне также угрожали прекращением работы "зернового коридора". Анкара ответила тезисом о возможности досмотра кораблей турецкой стороной, если россияне не желают, и соответственно конвоирование зерновозов силами турецких ВМС.

Теоретически, сегодня турецкому лидеру Реджепу Эрдогану ничего не мешает повторить подзабытый тезис. Кремлю снова нечего будет ответить по существу. Значительная часть экспорта (в том числе серого), а также параллельного импорта идет через Турцию.

Даже если турецкая сторона решит пока не поднимать ставки, Россия будет все равно возвращаться к зерновому соглашению. Пока есть пауза в месяц – два.