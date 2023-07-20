Путин боится геополитического упадка

Любая работающая конструкция без России для главы Кремля Владимира Путина выглядит как ужас. Все потому, что это покажет, что в Черном море российского лидера умножили на ноль и геополитическое влияние России в части Черного моря близко к нулю.

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Это уже не просто о слабости, это о геополитическом упадке в критическом для России регионе. Поэтому Кремль будет наносить удары, чтобы предотвратить зерновой или иной экспорт без его согласия.

Рост угроз приведет к росту страховых премий и компенсаций, что хорошо понимают в Москве. Путин очень хотел бы "продать" продление зерновой договоренности турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. У него есть о чем с ним говорить.

Путин также понимает, что китайцам прекращение совсем не нравится. Поэтому он постарается договориться.

Кроме того, глава Кремля умеет читать геополитику – Запад многократно осудил прекращение, но реальных действий нет. Значит, как думает Путин, у Запада нет воли действовать жестко и/или он хочет договориться. Ведь Запад понимал, что Путин не продлит зерновую конструкцию, поскольку хочет показать себя не слабаком внутри России. Путин хочет получить хоть что-то вроде ослабления санкций – они действуют медленно, но их действие начало кусаться.

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Поэтому ответ на его действия должен быть готов заранее, но его нет. Это создает для Путина простор для геополитического маневра – заинтересованных в продолжении много.

Однако Кремль перешел, возможно, сам не до конца это понимая новую важную линию, теперь это его война против всех, ведь страдает весь мир. Кремль этого сознательный. "Пусть всем будет хуже" – теперь это один из принципов российской войны. Кто-то поймет это сам, другим мы должны объяснить.