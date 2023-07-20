Путін боїться геополітичного занепаду

Будь-яка працююча конструкція без Росії для очільника Кремля Владіміра Путіна виглядає як жах. Все тому, що це покаже, що в Чорному морі російського лідера помножили на нуль і геополітичний вплив Росії в частині Чорного моря близький до нуля.

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Це вже не просто про слабкість, це про геополітичний занепад у критичному для Росії регіоні. Тому Кремль завдаватиме ударів, щоб запобігти зерновому чи іншому експорту без його згоди.

Зростання загроз призведе до зростання страхових премій та компенсацій, а це добре розуміють у Москві. Путін дуже хотів би "продати" продовження зернової домовленості турецькому лідеру Реджепу Ердогану. В нього є, про що з ним говорити.

Путін також розуміє, що китайцям припинення зовсім не подобається. Тому він намагатиметься домовитися.

Крім того, очільник Кремля вміє читати геополітику – Захід багато разів засудив припинення, але реальних дій немає. Значить, як думає Путін, Захід не має волі діяти жорстко та/або хоче домовитися. Адже Захід розумів, що Путін не продовжить зернову конструкцію, оскільки хоче показати себе не слабаком всередині Росії. Путін хоче отримати хоч щось в сенсі послаблення санкцій – вони діють повільно, але їх дія почала кусатися.

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Тому відповідь на його дії мала б бути готовою заздалегідь, але її немає. Це створює для Путіна простір для геополітичного маневру – зацікавлених у продовженні багато.

Однак Кремль перейшов, можливо, сам не до кінця це розуміючи, нову важливу лінію, тепер це його війна проти всіх, адже страждає весь світ. Кремль цього свідомий. "Хай всім буде гірше", – тепер це один з принципів російської війни. Хтось зрозуміє це сам, іншим ми маємо пояснити.