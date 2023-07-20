Английский важен для бизнеса

Законопроект об английском, который мы сейчас рассматриваем в комитете, должен расширить его применение этого языка в публичной сфере и помочь украинцам им овладеть.

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Фактически на законодательном уровне закрепляется функционирование английского языка как международного общения в Украине. Я уверена, что со временем это приведет к ряду положительных сдвигов в разных сферах жизни. Вот несколько примеров.

Еще в 2016 году в 28 неанглоязычных странах провели опрос по владению английским языком. Результаты показали, что более 70% компаний указали на важность знания этого языка для успешного ведения бизнеса.

Поэтому вывод очевиден: английский важен для ведения бизнеса. Это один из факторов, стимулирующих развитие предпринимательства в Украине. Легкое общение с иностранными партнерами и привлечение клиентов из других стран, расширение рынков для украинских товаров и привлечение инвестиций – во всем помогает английский.

Владение этим языком откроет новые перспективы в сфере культуры и туризма – свободное общение с иностранными туристами улучшит качество обслуживания и в перспективе после нашей победы сделает Украину более привлекательной для иностранных посетителей. А это тоже деньги – в первую очередь для малого и среднего бизнеса.

Внедрение английского в сфере образования будет способствовать более качественной учебе и лучшим возможностям для дальнейшей карьеры. Ведь множество научных публикаций, технической документации, учебных материалов сосредоточены в англоязычных источниках. Они помогут украинским специалистам быть в курсе последних достижений и тенденций в своих отраслях, соответственно, это повысит уровень преподавания.

Не забываем также об восстановлении страны, какое уже началось и будет продолжаться после победы: презентации планов и стратегий развития и восстановления в общинах уже сейчас переводят на английский, чтобы эффективнее вести диалог с потенциальными инвесторами и быстрее привлекать средства на восстановление.

В то же время следует признать, что сейчас у нас сохраняется языковой барьер – по состоянию на 2021 год Украина занимает 40 место из 112 возможных в рейтинге English Proficiency Index. Поэтому есть над чем поработать.

И, наконец, мы должны принимать во внимание наш путь к членству Украины в ЕС. Языковая политика Евросоюза направлена на то, чтобы каждый гражданин европейского сообщества владел минимум двумя иностранными языками. И наше европейское будущее предполагает такую же стратегию. Вот поэтому нам всем нужен английский.

Что и когда изменится

Законопроект предусматривает переходный период для сфер, в которых знание английского языка станет обязательным.

Например, для госслужащих он будет от 2 до 4 лет в зависимости от категории госслужащего. То есть через 2 года после вступления в силу закона госслужащие категории "А" обязательно должны владеть английским языком.

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Впрочем, сейчас мы совместно с представителями Национального агентства по вопросам государственной службы обсуждаем сроки переходного периода. Мы должны убедиться, что определенного в законопроекте срока будет достаточно для того, чтобы госслужащие овладели английским. Поэтому сейчас идет дискуссия, достаточно ли будет двух лет, особенно для чиновников местного уровня.

Переходный период в 4 года для овладения английским военных-контрактников, представителей среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуратуры, налоговых и таможенных органов. Впрочем, на период военного состояния требование знать английский для правоохранителей не действует – это вполне логично.

Есть требование и к представителям местной власти – они должны рассматривать документы от иностранных государств без перевода на украинский, а также по просьбе адресата отвечать на запросы зарубежных коллег на английский. Для выполнения этого требования предусмотрено 2 года.

Кроме того, предусмотрено обязательное применение английского языка в общении с лицами, не владеющими украинским. В частности, такое требование будет действовать для сотрудников подразделений экстренной помощи населению, заведений здравоохранения, а также всех видов пассажирского транспорта. На это предусмотрено 2 года.

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Такой же переходный период будет действовать для внедрения английского в сфере культуры. Вся информация о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях в государственных и коммунальных учреждениях культуры будет дублироваться на английском. Это правило будет действовать и для государственных и коммунальных музеев.

Остаётся ли украинский дубляж?

Самые большие дискуссии шли вокруг нормы законопроекта, которая касается демонстрации иностранных фильмов, языком оригинала которых является английский.

Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами по поводу рисков, которые составляет эта норма для защиты украинского языка. У нас есть понимание, что культурная услуга, которой является кино, должна быть доступна украинцам на родном языке.

Наша позиция четкая – украинцев нужно не принуждать, а стимулировать смотреть фильмы на языке оригинала. Именно поэтому мы изъяли норму об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский. Именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал. Остальные дискуссии будут уже до второго чтения.

Как реализовать законопроект

Законопроект четко закрепляет норму о том, что государство способствует изучению английского языка гражданами Украины. В частности, он предусматривает предоставление денежной помощи для изучения английского языка в рамках получения образования взрослых.

Кроме того, он устанавливает требование обеспечить обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста и изучение английского детьми старшего дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования. Эта норма будет действовать с 1 сентября 2026 года.

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Обязательное изучение английского как первого или второго иностранного языка предусмотрено в заведениях общего среднего образования, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

В свою очередь, педагоги должны усовершенствовать стандарты соответствующих уровней образования на основе рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR), а также обеспечить подготовку и повышение квалификации преподавателей английского языка в соответствии с международно признанными актуальными практиками преподавания.

Нам всем нужно понять: чем скорее мы начнем все эти процессы, тем быстрее повысим уровень конкурентоспособности Украины, уровень роста ее инвестиционной и туристической привлекательности.

Этот постепенный языковой переход поможет обеспечить сбалансированное развитие украинского общества – сохранить нашу национальную идентичность и вместе с этим действительно стать частью глобального мира.