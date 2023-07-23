Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отреагировал на новости о якобы наращивании захватчиками производства дронов-камикадзе в одном из свежих интервью, которое транслировали в эфире телемарафона "Мы – Украина". Об этом сообщает 24 Канал.

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Цель – оборвать логистические каналы

Как отметил представитель разведки, Украина расценивает "Ланцеты" как дроны-камикадзе, способные наносить удары на тактическую глубину. Вместе с тем, действительно, производство таких БПЛА не слишком сложное.

Сегодня мы это действительно признаем. Это (дрон типа "Ланцет" – 24 Канал) одно из эффективных средств поражения России на тактическую глубину. Производство не очень сложное. Здесь будет многое зависеть от того, насколько много иностранных компонентов в таком вооружении.

По словам Скибицкого, сейчас все усилия Украины направлены на перекрытие каналов поставок иностранных компонентов в Россию. "И это работает. По некоторым видам вооружения. По высокоточным ракетам есть результат", – подчеркнул он.

Прекращается поставка иностранных компонентов. Россия пытается их заменить своими аналогами. Но точность и эффективность такого оружия уж точно меньше, чем это было в самом начале.

В то же время представитель ГУР констатировал, что чипы из стиральных машин не годятся для производства высокотехнологичного оружия, в частности, скажем, современных систем навигации наведения. Поэтому захватчики зря воровали стиральные машины в марте прошлого года.

Угроза для энергоинфраструктуры

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат недавно говорил о том, что враг наращивает производство вооружения. В частности:

в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов;

оккупанты увеличивают производство беспилотников типа "Ланцет";

захватчики планируют наладить производство дронов типа "Шахед".

Это один из сигналов относительно того, что уже осенью могут возобновиться удары по энергетической инфраструктуре нашего государства. Вероятно, захватчики снова постараются погрузить Украину в тотальную тьму.