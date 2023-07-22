Собственно, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал этот вопрос. По его словам, не исключено, что российские оккупанты могут снова начать интенсивно обстреливать энергетические объекты нашего государства с сентября.

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Атаки могут восстановиться

Следует сказать, что в прошлом году захватчикам не удалось погрузить Украину в тотальную тьму – то есть сделать блекаут.

В этом году они могут еще раз попытаться это сделать как с помощью ракет, так и беспилотников иранского производства.

Не исключено (что будут атаки – 24 Канал), потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место,

– заявил Игнат.

Россия наращивает производство БПЛА и ракет

Одним из аргументов, свидетельствующих в пользу того, что враг хочет возобновить атаки на энергетические объекты, является тот факт, что он наращивает производство вооружения:

в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов;

оккупанты увеличивают производство беспилотников типа "Ланцет";

захватчики планируют наладить производство дронов типа "Шахед".

Видим, что производство ракет тоже продолжается. Возможно, будут какие-то паузы для накопления удара. Но не забывайте, что возможности России не безграничны. Нужно задействовать все санкционное давление для того, чтобы они по меньшей мере получали технологические детали для изготовления этих ракет и дронов.

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Кроме того, в издании "Экономическая правда" со ссылкой на собственный источник в правительстве, пожелавший остаться анонимным, констатировали, что эта зима будет сложнее предыдущих.

Собственно, как раз из-за высокой вероятности атак на энергетические объекты украинцам снова следует запасаться генераторами и свечами. Условия, с которыми Украина будет начинать эту зиму, намного сложнее, чем в прошлом году.