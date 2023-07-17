Оккупанты уверяют, что в 50 раз нарастили производство дронов-камикадзе, пишет 24 Канал. Более того, "Ланцет" еще и модернизировали.

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Что в России заявляют о производстве "Ланцетов"

Под дрон была сделана новая пусковая установка, а сам БПЛА-камикадзе планируют применять в концепции "Рой дронов" для ударов по групповым целям: один "Ланцет", который заметил бронетехнику или ее скопление, передает информацию другим дронам, после чего те уничтожают цели.

Россияне говорят, что 200 тысяч "Ланцетов" уже готовы, а еще целый миллион на подходе.

Две версии дрона-камикадзе "Ланцет" производит компания Zala Aero, входящая в концерн Калашников. "Милитарный" информировал, что дроны "Ланцета" компании Zala Aero используют комплектующие западного производства.

В частности, в беспилотнике используют модуль Jetson TX2 американской компании NVIDIA, обеспечивающий высокую скорость и энергоэффективность в вычислительном устройстве.

В беспилотнике обнаружили микросхему SoC Xilinx Zynq, также имеющую американское происхождение.

Действительно ли Россия могла изготовить такое количество "Ланцетов"

Военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 Каналу заявил, что сейчас очень сложно дать оценку информации о производстве 200 тысяч "Ланцетов".

"Не забываем, что они занимаются пропагандой. Поэтому чтобы по "Ланцетам" понять, какое реально положение дел – нужно еще немного времени", – сказал Черник.

Также он обратил внимание на то, что для яркой картинки с большим количеством дронов пропагандисты могли использовать зеркала. Поэтому, как говорит Черник, возникает вопрос, действительно ли такие серьезные производственные мощности, или это уже пропагандистский нарратив.

Он напомнил, что "Ланцет" имеет боевую часть от 1 до 5 килограммов и существует в трех модификациях:

"Ланцет 1",

"Ланцет 2"

"Ланцет 3".

По словам военного эксперта, боевую часть "Ланцета" весом 5 килограммов можно сравнить с противотанковой миной.

"Он способен существенно повредить танк, или уничтожить БМП, грузовик или пушку, которая стоит отдельно. Дальность нанесения ударов от 40 до 70 километров. Серьезное оружие в ближней линии разграничения", – добавил эксперт.

В конце концов Петр Черник отметил, что пока нет подтверждения массированного применения "Ланцетов". Оккупанты применяют эти дроны, но не в таком массированном выражении, как они декларируют.

По словам Черника, "Ланцет" лучше обезвредить в режиме радиоэлектронной борьбы.

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