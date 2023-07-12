Именно такие микродроны становятся настоящими "глазами" войска во время операций на тактическом уровне. Как следствие, это позволяет украинским войскам продвигаться шаг за шагом, освобождая наши территории. Чем особенны Black Hornet Nano – читайте на 24 Канале.

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Характеристики и преимущества микродрона Black Hornet

Пожалуй, самым интересным вопросом есть размеры такого микродрона. Так вот, он очень маленький. При длине в 10 сантиметров его ширина составляет всего 2,5 сантиметра.

Таким образом, он легко помещается в ладони оператора. Еще больше поражает его вес – чуть больше 16 граммов вместе с аккумулятором. Вот бы не потерять такого малыша.

Но на самом деле такой мелкий размер – это его большое преимущество. Ведь в отличие от "старших братьев" типа Mavic или Autel он остается практически незаметным для врага.

Размер микродрона Black Hornet / фото Центр подготовки операторов БПЛА "Крук"

В один комплект Black Hornet Nano входят сразу 2 вертолетика. Таким образом, пока оператор использует одного из них, другой успевает зарядиться.

Микродрон способен летать со скоростью до 5 метров в секунду при силе ветра до 8 метров в секунду. Общая продолжительность полета – 25 минут, а расстояние – более 1 километра.

Несмотря на свои крохотные размеры, "Черный шершень", как переводится его название, оборудован камерами и тепловизорами. Изображение в режиме онлайн оператор получает на свой дисплей.

Украинцы уже имеют опыт применения таких микродронов. Ведь в первый раз Норвегия начала нам их поставлять еще в середине 2022 года.

На что способны дроны Black Hornet: смотрите видео

Недостатки Black Hornet Nano

На самом деле недостатков не так много. Пожалуй, главный из них – высокая цена комплекса. По контрактам 2010-х годов она могла достигать 190 тысяч долларов.

В такой комплекс входят дисплей, одновременно являющийся пультом управления, зарядная станция и 2 вертолета. За эти же деньги можно приобрести около 75 дронов Mavic 3 Fly More Combo – самый распространенный тип БПЛА на полях российско-украинской войны.

Конечно, за эти годы стоимость микродрона ощутимо снизилась. Ведь производство стало более масштабным, микродроны востребованными, а значит, появилась и альтернатива "Черным шершням". Но это все равно слишком дорого.

Еще одним минусом можно назвать расстояние работы в 1 километр. Это ощутимо сужает количество задач, которые может выполнять Black Hornet. Даже если сравнивать с теми же "мавиками", в характеристиках которых заявлен 46-минутный полет на расстояние до 6 километров.

Один из самых маленьких в мире дронов Black Hornet: смотрите видео

Какие задачи могут выполнять Black Hornet

Несмотря на немногочисленные недостатки, дроны – это очень важный элемент современной российско-украинской войны. В том числе и микродроны Black Hornet Nano. Ведь они способны по-настоящему спасти жизнь нашим военным. А в таких условиях их цена не означает вообще ничего.

На войне дроны выполняют множество разнообразных функций. Самая распространенная из них – это разведка. Именно это и есть первоочередная задача "Черного шершня".

Именно таким образом вооруженные силы Великой Британии использовали "Хорнет" во время операций в Афганистане. Операторы разведывали ими вражеские позиции или могли "заглянуть" за стены или другие препятствия, чтобы впоследствии туда безопасно могли зайти пехотинцы.

Еще одна важнейшая функция, которую на войне выполняют дроны – организация системы управления операциями. Здесь все просто – дроны сопровождают наших военных в оборонительных или наступательных операциях.

С помощью такого дрона собратья могут видеть то, чего не видят сами бойцы, и сразу им об этом сообщать. Одним из таких ярких примеров эффективного применения дрона был бой роты "Гонор" за дорогу вблизи Бахмута в апреле этого года.

Благодаря дронам командир роты мог видеть всю ситуацию на поле боя и очень быстро координировать работу взвода через его командира. Как следствие, наши военные защитили позиции, отразив атаку врага.

Славный бой роты "Гонор": смотрите видео

Ну и напоследок. Украинцы придумали еще один яркий пример использования применения разведывательных дронов – это всеми любимые сбросы, видео с которыми все чаще появляются на просторах интернета.

К дронам через специальные системы для сбросов прицепляют боевую часть, которую в нужный момент сбрасывают на вражескую технику или просто на головы врагам. Впрочем, из-за своих мелких размеров Black Hornet Nano в этом неэффективен.

Важно! Мы не имеем никакого права забывать о постоянной поддержке наших военных. Есть много потребностей, которые не всегда может закрыть наше государство или даже партнеры. Поэтому регулярная поддержка войска должна быть хорошей общенациональной традицией до самой победы.



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